MP denuncia morador de Curitiba que tentou matar limpador de prédio cortando a corda

A 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida, do MP (Ministério Público) em Curitiba, ofereceu denúncia criminal contra um homem de 41 anos por tentar matar um trabalhador que, suspenso por uma corda, limpava a fachada de um edifício na Avenida Silva Jardim, no Bairro Água Verde.





O fato aconteceu no dia 14 de março deste ano, quando o denunciado, que reside na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador – a vítima só não caiu do sexto andar graças ao funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda.

A denúncia é de homicídio tentado, com duas qualificadoras: uso de meio insidioso (traiçoeiro) e de recurso que dificultou a defesa da vítima. O motivo do crime ainda é desconhecido.





O denunciado, que foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada, continua recolhido na Cadeia Pública de Curitiba.