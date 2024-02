Mulher de 51 anos é presa por furtar itens de higiene em farmácia no Centro de Londrina

Uma mulher de 51 anos foi presa após ser acusada de furtar produtos de higiene de uma farmácia no Centro de Londrina, na tarde desta quinta-feira (15).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi informada por meio de um grupo no WhatsApp que uma mulher havia furtado alguns itens em uma farmácia.

A partir de imagens compartilhadas no canal, os policiais começaram a realizar um patrulhamento nas proximidades do estabelecimento comercial. Mesmo assim, a mulher não foi encontrada.





Algumas horas depois, a equipe de agentes foi acionada novamente, já que a suspeita teria voltado à farmácia e furtado outros produtos. Nesse momento, a mulher teria sido detida por alguns clientes que presenciaram o crime.





Policiais militares e guardas municipais que estavam nas proximidades do estabelecimento comercial abordaram a suspeita e encontraram os produtos furtados. Ao ser questionada sobre os itens furtados mais cedo, a mulher informou que teria vendido todos no Centro da cidade e que teria voltado à farmácia para pegar mais, já que um comprador teria oferecido dinheiro para que ela trouxesse outros itens.





Diante dos fatos, a suspeita foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes. A Polícia Militar conseguiu recuperar alguns dos itens furtados, sendo sete kits de sabonete com seis unidades cada, um enxaguante bucal e dois cremes dentais.