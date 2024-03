Mulher é detida após atirar duas vezes em carro perto da Prefeitura de Londrina

Uma mulher foi detida em um cruzamento da Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Prefeitura de Londrina, na tarde desta segunda-feira (25). Um policial militar à paisana passava pelo local suspeitou que ela estaria tentando roubar um veículo parado no semáforo. O condutor fugiu e ela, empunhando o revólver, efetuou dois disparos contra o carro.





Abordada, ela portava um revólver, com duas munições deflagradas.

A PM não soube dizer se o veículo, o condutor ou algum passageiro tenha sido atingido, porque não havia notificação da situação ao Copom(pelo telefone 190) até o fim da tarde desta segunda.Entretanto,houve informações de que umcarro preto estaria estacionado nas imediações, provocando suspeitas.





"Nós não acreditamos inteiramente na versão desta mulher, de que seria uma tentativa de roubo do carro. Pode ser um desacerto de contas ou um desentendimento e o condutor pode até ser o comparsa dela", disse o comandante do relacionamento com a imprensa do 5º Batalhão da Polícia Militar, capitão Emerson Castro.

A mulher disse que comprou o revólver por R$ 1,5 mil e havia, em sua bolsa, uma grande quantidade de dinheiro em notas limpas. "Isso é característico de roubo, mas ela nega outro assalto e disse ter trazido os valores de sua casa", afirma Castro.





Ela também disse que recebe subsídio do governo, mas que é insuficiente devido ao vício em drogas. “É uma pessoa com aspecto frágil, que não intimida ninguém, mas, houve uma grande surpresa em relação a ela.Por isso, não podemos subestimar ninguém, seja pelo tamanho ou pelo gênero",diz o PM





A suspeita foi detida por porte de arma de fogo e disparo em área pública.





(*Com informações do repórter Pedro Marconi, do Grupo Folha de Londrina)