Mulher é presa acusada de agredir motorista após reclamar de música evangélica no carro em Londrina

Uma mulher de 35 anos foi presa acusada de agredir um motorista de aplicativo no Jardim Cafezal, na Zona Sul de Londrina, na manhã desta segunda-feira (15).





De acordo com o motorista - um jovem de 28 anos -, a mulher teria acionado o veículo por meio de um aplicativo na rua Caracas. Durante o percurso, a acusada teria começado a discutir com o jovem devido à música evangélica que tocava no rádio do carro.

O motorista relatou que a mulher dizia odiar músicas evangélicas e evangélicos. Com isso, a acusada teria segurado o braço do jovem, tentando agredi-lo. A mulher teria, ainda, tomado o celular do motorista e o quebrado.





No local, uma equipe de policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) conversou com a mulher, que parecia estar sob o efeito de álcool e/ou drogas. A acusada desacatou os agentes e os xingou.





Outras equipes foram acionadas devido à agressividade da mulher, que chegou a jogar um celular contra a cabeça de um policial, o que causou um ferimento. Nesse momento, os agentes deram voz de prisão à acusada, que precisou ser contida.





A mulher foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol para receber atendimento médico e, na sequência, para a Central de Flagrantes.