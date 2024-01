Corpo decapitado é encontrado em cerca de arame farpado na Zona Norte de Londrina

Um corpo decapitado foi encontrado enroscado em uma cerca de arame farpado na rodovia Carlos João Strass, no Novo Amparo, Zona Norte de Londrina, na noite deste domingo (14).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi acionada após um casal achar o corpo. Os dois estariam no local à procura de um cavalo.

O cadáver apresentava estágio de decomposição avançado, o que levou os peritos a sugirerem que o corpo já estava ali há alguns dias.





Além da PMPR, estiveram no local o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal).





As equipes do Samu e do IML, até o momento, não souberam precisar se o cadáver encontrado era um homem ou uma mulher.





(Matéria em atualização.)