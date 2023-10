Mulher é presa e adolescente é apreendida por furtarem chinelos em loja na rua Sergipe

Uma mulher de 27 anos foi presa e uma adolescente de 15 anos foi apreendida na tarde desta quarta-feira (18) após furtarem dois pares de chinelo em uma loja na rua Sergipe, na região central de Londrina.





A prisão e a apreensão aconteceram após policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberem denúncias em um grupo de WhatsApp. Segundo as informações, o estabelecimento comercial tinha registros do furto e da localização das mulheres.

A comunicação entre a loja e a Polícia Militar aconteceu em tempo real e, durante uma patrulha próxima à Praça da Bandeira, uma equipe de agentes avistou duas mulheres e a adolescente que apresentavam as características que tinham sido relatadas pelos denunciantes.





Os policiais, então, realizaram a abordagem de uma das suspeitas e encontraram um par de chinelos masculino, o qual tinha nota fiscal da compra. Com as outras duas, contudo, foram localizados mais dois pares de chinelos, os quais foram furtados.





Tanto a mulher de 27 anos quanto a adolescente de 15 anos foram conduzidas para a Central de Flagrantes da PCPR (Polícia Civil do Paraná).