Mulher é presa por furtar arroz e refrigerante de mercado em Londrina

Uma mulher de 54 anos foi presa por roubar arroz e refrigerante de um mercado localizado no Centro Histórico, na região central de Londrina, nesta sexta-feira (28). De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a suspeita era funcionária do local.





A prisão aconteceu após a PMPR ser acionada pelo dono do estabelecimento, que relatou ter contratado a mulher há um mês. Segundo ele, ao fazer o fechamento das contas no final do dia, a quantidade de mercadorias não estava batendo com o dinheiro no caixa.

Conforme a PMPR, na denúncia, o comerciante relata que percebeu um volume na bolsa da funcionária e que ela, ao ser questionada, informou que pegou os produtos mas que tinha anotado em um guardanapo de papel. O dono nega que essas anotações tenham sido feitas.





A mulher foi encaminhada para a delegacia e pode responder por furto qualificado.