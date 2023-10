Mulher esfaqueia ex-companheiro em Londrina, pede socorro ao Samu e foge

Um homem morreu com um golpe de faca no abdômen em uma residência do Conjunto José Messias, na zona norte de Londrina, na madrugada deste domingo (15). O crime teria sido praticado pela ex-companheira da vítima, que chegou a ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para socorrê-lo.





O Samu acionou a Polícia Militar para atender o ocorrido e a própria solicitante orientou que a equipe entrasse na residência de qualquer forma, já que ela não estaria presente. Ao entrar no imóvel, policiais e socorristas encontraram o homem morto sobre a cama, enolado com uma coberta.

Publicidade





A PM entrou em contato com a mulher que solicitou o socorro e ela teria dito que golpeou o ex-companheiro com uma faca após uma discussão. Ela também teria dito que compareceria ao local para acompanhar a situação, o que não ocorreu.





Uma faca foi apreendida pela Polícia Científica na cozinha com resquícios de sangue.