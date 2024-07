Mulher esfaqueia homem, joga cerveja e chuta policiais antes de ser presa em Apucarana

Polícia Rodoviária Estadual apreende mais de R$ 400 mil em drogas no Noroeste do Paraná

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na noite deste domingo (28), mais de 200 quilos de maconha na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Paraná.