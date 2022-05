Mulher morre atropelada por caminhão em rodovia da região de Londrina

Uma mulher de 42 anos morreu ao ser atropelada por um Mercedes Benz por volta de 1h40 deste domingo (22), na PR 170, em Prado Ferreira.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo de carga, com placas de Valinhos (SP), seguia no sentido Prado Ferreira – Jaguapitã quando, no km 47 da rodovia, atropelou a mulher, que morreu na hora. O trecho é de pista simples e o tempo, no momento do ocorrido, era bom, de acordo com a polícia.

Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM: Caminhão tomba e interdita PR-444 em Arapongas





O condutor do caminhão foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. Ele não sofreu ferimentos.