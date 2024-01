Operação Aifu: policiais apreendem cigarros, maconha e máquinas caça-níqueis em Londrina

Policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em conjunto com o Corpo de Bombeiros, a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a GM (Guarda Municipal) e os órgãos fiscais municipais, apreenderam, durante a Operação Aifu na noite desta sexta-feira (19), uma série de produtos ilícitos em estabelecimentos comerciais de Londrina.





Ao todo, os agentes fiscalizaram nove locais no Conjunto Milton Gavetti, no Jardim Tropical, no Conjunto Farid Libos, no Conjunto Violin e no Residencial Vista Bela, todos na Zona Norte do Município.

Ao final da Operação, foram apreendidos 914 maços de cigarro, três porções de maconha e duas máquinas caça-níveis. Além disso, foram aplicados:





- Três TCIPs (Termos Circunstanciados de Infração Penal);

- 11 autos de infração;

- Três interdições;

- Uma intimação;

- 16 autos de infração de trânsito;

- Nove autos de fiscalização;

- Duas notificações.