Polícia Militar encontra idoso de 69 anos morto em casa na Estrada do Perobinha

A Polícia Militar encontrou um idoso de 69 anos morto em sua própria casa na Estrada do Perobinha, na Zona Norte de Londrina, neste sábado (4).





Uma equipe de policiais foi até o endereço após receber uma denúncia, na qual um homem informava não ver seu vizinho há três dias. Segundo o denunciante, havia um cheiro forte saindo da residência do idoso.

No local, os policiais encontraram o corpo e isolaram a casa. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e constatou o óbituo.





A perícia também esteve no local e, segundo as investigações preliminates, não foram constatados sinais de violência no corpo ou de arrombamento na casa. A princípio, o perito considera que a morte teria acontecido por causas naturais.





O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.