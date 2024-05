Filho agride, ameaça mãe com estilete e foge da polícia em Apucarana

Uma mulher chamou a Polícia Militar para denunciar o próprio filho, que teria a agredido e ameaçado com um estilete no Jardim Aeroporto, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã deste domingo (5).





Segundo a mãe, o jovem teria chegado em casa sob o efeito de entorpecentes e a teria agredido com tapas e empurrões. A vítima teve dificuldades para conter o acusado, que também a ameaçou com um estilete, e, por isso, uma vizinha tentou intervir para defender a mulher.

O jovem, que estava irritado, também ameaçou a vizinha com o estilete.





O acusado já tinha saído da residência da mãe quando os policiais militares chegaram no local. O suspeito ainda não foi localizado.





A vítima afirmou que deseja ter uma medida protetiva contra o filho e, assim, foi orientada pelos policiais a procurar a Delegacia da Mulher.