Operação apreende azeite, bebidas, azeitonas e chocolate na PR-986 em Arapongas

A Operação Fronteira apreendeu azeites de venda e consumo proibidos no Brasil, bebidas, azeitonas e chocolate na PR-986 em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) na manhã desta terça-feira (26).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a ação integrou Receita Federal, Polícia Federal e ALI (Agência Local de Inteligência) da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar). Foi abordado, no quilômetro 9 da rodovia por volta das 10h30, um caminhão-trator acoplado a um semirreboque cegonha, que transportava um Hyundai IX35. O carro continha 60 galões de azeite, 5 potes de azeitonas, 3 garrafas de licor, 1 garrafa de Amarula, 1 caixa de alfajor com 12 unidades e 1 caixa de bombom Milka com 13 unidades.

Ao ser questionado, o motorisra disse que as mercadorias seriam do estrageiro sem a devida comprovação fiscal.





Mercadorias e veículo foram apreendidos e ecnaminhados para a Receita Federal em Londrina.