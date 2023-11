Operação contra abuso sexual infantil: Polícia Federal cumpre mandados na região de Londrina

Após ser perseguido pela Polícia Militar, homem é preso com moto de placa adulterada

Na Região Metropolitana de Londrina, os policiais estão cumprindo mandados nas cidades de Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis.

A PF (Polícia Federal) deflagrou, nesta quinta-feira (23), a Operação Harpia, na qual foram cumpridos, simultaneamente, mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal.





Foram produzidos os relatórios de análise para que as unidades regionais da PF dessem prosseguimento às investigações, com o cumprimento das medidas cautelares no âmbito de uma operação em todo o Brasil.





Além dos mandados de busca e apreensão, foram realizadas prisões em decorrência da ação.

