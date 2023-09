Operação da PRE apreende eletrônicos, bebidas, perfumes e suplementos em Porecatu e Bandeirantes

Em duas operações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu eletrônicos, bebidas, perfumes e suplementos em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina) e Bandeirantes (Norte Pioneiro).





Conforme a PRE, na quarta-feira (20), na ação "Combate ao crime nas rodovias", houve fiscalização em frente ao posto Porto Capim. Foi visto um Chevrolet Onix de cor prata, placa de Belo Horizonte-MG, com a parte traseira baixa, aparentando estar carregado. Houve abordagem ao carro que tinha dois ocupantes, identificados como M.A.L., 46, e o passageiro M.B.S., 37.

No compartimento de carga, foram encontrados 20 alexas echo dot, 2 roteadores u6 lite, 12 mousse para as mãos withe barn, 10 switch 4 portas tplink 4 portas, 10 usb wirelles adaptador tp-link ac-600, 4 pulseiras smartwatch turu, 1 pelicula de vidro iphone 14 pro, 1 case proteçao iphone 14 pro, 2 case proteção smartwatch, 3 perfumes lavi est belle lancome, 2 perfumes versace vercens, 1 perfume versace eros, 1 perfume aqua de gio, 1 perfume flower bomb victor rolf, 1 perfume flora botanica balenciaga, 12 cremes victorya secrets fragrâncias diversas, 7 unidade de gel de banho bath e body works diversas fragrâncias, 12 sabonetes para as mãos diversos bath e body works, 12 sprays com fragância bath e body works, 3 sprays com fragância victoria secrets, 4 maquiagens mybeline superstay matte ink, 36 cremes nivea 400 ml,

smartwatch 1 Amazfit gtr 3 pro, 1 amazfit gtr 4, 6 azeites vale viejo 5l, suplementos 2 centrum woman, 1 centrum silver woman, 2 nature bounty, celulares 3 redmi note 12 8gb 128, 1 apple watch se 2gn, 1 iphone 14 pro 256gb, 1 iphone 14 pro max 128gb, bebidas 12 licores 43, 4 garrafas de vinho angeloca zapata malbec alta, 4 garrafas vinho chardonay 2020 angelica zapata, 6 garrafas de vinho dv catena malbec malbec.

Ao serem questionados, a dupla informou que a maior parte seria do motorista e os produtos em uma mochila preta, do outro ocupante do carro.