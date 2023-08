Operação Feliz Dia dos Pais termina com 9 homens presos por falta de pagamento de pensão alimentícia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (14), a Operação Feliz Dia dos Pais, que, até o momento, soma nove homens presos pela falta do pagamento de pensão alimentícia.





Até o momento, os policiais cumpriram 21 mandados cíveis de prisão e, segundo Mozart Rocha Gonçalves, delegado adjunto da 10ª Subdivisão Policial, as operações serão contínuas por parte da Polícia Civil.

"As operações reforçam a responsabilidade paterna na criação dos filhos, responsabilidade essa que deve se dar tanto no plano espirtual seja por meio de afeto, carinho e amizade com os filhos quanto no plano material, provendo e atendendo às necessidades básicas da criança", afirma.





Segundo Gonçalves, o mês de julho somou cerca de 30 mandados de prisão expedidos contra homens que estão em débito com a Justiça por conta da falta de pagamento de pensão. O delegado adjunto explica, ainda, que alguns débitos ultrapassam o valor de R$ 50 mil.

