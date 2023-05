Operação Não Seja um Laranja 2 da Polícia Federal cumpre mandados em Londrina

Dois mandados de buscas foram cumpridos em Londrina no âmbito da operação Não Seja um Laranja 2 da PF (Polícia Federal) nesta terça-feira (30). A ação, com apoio da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e bancos filiados, visa desarticular esquemas criminosos para a prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do Brasil. Em Londrina, o foco do combate ao crime de furto e estelionato bancário era de valores de correntistas da Caixa Econômica Federal. Foram apreendidos celulares, cartões e documentos, que foram encaminhados para a delegacia da PF.





A operação contou ainda com o apoio da Interpol por meio do Centro de Crimes Financeiros e Anticorrupção (IFCACC-Interpol).



Em todo o país, policiais federais e civis estão cumprindo 51 mandados de busca e apreensão, em 17 estados e no Distrito Federal, no contexto de investigações de pessoas que cederam contas pessoais para receber recursos oriundos de golpes e fraudes contra clientes bancários.





A operação integra o Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a Febraban, vigente desde outubro de 2017, consolidado como referência interna e internacional de cooperação Público/Privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas.

Recentemente, a PF detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento. Tal “lucro fácil”, com a cessão das contas para receber transações fraudulentas, torna possível a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Essas pessoas são conhecidas popularmente como “laranjas”.





Essa é mais uma ação de caráter nacional que visa coibir essa criminalidade, a exemplo da ação realizada em agosto de 2022, que teve 43 mandados de busca executados em 13 Estados e no Distrito Federal.



