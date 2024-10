Operação no camelódromo de Londrina apreende celulares e relógios nesta sexta

Três lojas de produtos eletrônicos do camelódromo de Londrina, no centro, foram alvos de mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (4). Os comércios pertencem a um mesmo proprietário, que também teve a casa vistoriada pelos investigadores. Ninguém foi preso, mas dezenas de celulares, relógios e computadores foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.



O empresário é suspeito de revender objetos provenientes de diversos roubos registrados na região Centro-Oeste do Estado. As vítimas eram compradores que costumavam adquirir os materiais no Paraguai. "Nossa investigação acontece porque na região de Mamborê e Campo Mourão tem sido frequente roubos contra veículos de pessoas que fazem compras no Paraguai. São os chamados 'Piratas do Asfalto", explicou o delegado de Mamborê, Anderson Sérgio Romão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A investigação, neste momento, se concentrou no lojista londrinense. "O crime acontece por causa dos receptadores. Nossos alvos são os receptadores para desbaratar toda a cadeia que tem fomentado o crime na nossa região", destacou. "De cinco anos para cá são muitos crimes e o que nos têm preocupado é que até os ônibus de linha estão sendo alvo", comentou.



Segundo o delegado, uma organização criminosa estaria por trás dos roubos. "Uns fazem o roubo, outros acompanham os veículos desde a compra no Paraguai. São roubos com violência, fazem disparos de arma de fogo, já ocorreu de pessoas serem atingidas, acidentes", frisou.