Operação policial apura desvio de R$ 3 milhões por associação de Centenário do Sul

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas desde o início da manhã desta quinta-feira (23) para cumprir 17 mandados de busca e apreensão decorrentes de investigação de desvio de recursos em uma associação municipal em Centenário do Sul (Região Metropolitana de Londrina). A estimativa é que houve desvio de aproximadamente R$ 3 milhões das contas da entidade.

A investigação ocorreu em conjunto com o MPPR (Ministério Público do Paraná). Conforme a PCPR, entre os crimes apurados estão peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As ordens de busca e apreensão abrangem as casas dos investigados e a sede da associação - não foram divulgados mais detalhes nem nomes.

No decorrer das diligências, a Justiça determinou o afastamento temporário das funções de três servidores da prefeitura, de uma servidora do Legislativo Municipal e de quatro funcionários da entidade, além do bloqueio de bens de 11 pessoas e uma empresa.





Segundo o que foi apurado, servidores municipais seriam responsáveis por determinar ou autorizar pagamentos pela instituição a beneficiários indevidos. Voltada a prestar assistência à maternidade e infância, a entidade é custeada totalmente por recursos públicos, notadamente verbas municipais.