Operação Semana Santa começa na quinta-feira nas rodovias federais do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciará na quinta (28) a Operação Semana Santa 2024 no Paraná. Com quatro dias de atividades operacionais, a operação terminará no domingo (31).





Na circunscrição da Delegacia da PRF em Londrina, serão intensificadas as fiscalizações com enfoque na ingestão de bebida alcoólica e direção, fiscalização de transporte de passageiros e respeito aos limites de velocidade, com uso do radar. Comandos educativos serão executados ao longo do feriado, orientando condutores e passageiros quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito.



Os objetivos da operação são reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação.







A PRF direcionará seu foco para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos, a mistura de bebida alcoólica e direção, as velocidades excessivas, o uso do celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motociclistas também farão parte das fiscalizações.

