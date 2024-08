Operação Shamar prende suspeito de estupro de vulnerável após fuga por telhados em Londrina

Um homem, 29, suspeito de estupro de vulnerável ocorrido em Londrina, foi preso nesta terça-feira (27).







Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a prisão preventiva ocorreu com apoio da PMPR (Polícia Militar do Paraná). As diligências tiveram início depois de as equipes policiais tomarem conhecimento do mandado de prisão em aberto em desfavor do indivíduo. Não foram divulgadas mais informações a respeito do crime.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Durante a abordagem, ao avistar os policiais, o acusado tentou fugir pulando diversas residências, sendo localizado em cima de um telhado.





Após os procedimentos cabíveis, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Publicidade





SHAMAR





A ação faz parte da Operação Shamar, que acontece durante o mês de agosto em todo o Brasil e é coordenada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em combate à violência contra a mulher.

Publicidade





No período, a PCPR intensifica as ações repressivas de combate à violência doméstica e conta com apoio das demais forças de segurança do Paraná, além de realizar ações educativas e de acompanhamento de medidas protetivas.





A operação recebeu o nome Shamar pela origem hebraica da palavra, que significa cuidar, guardar, zelar, vigiar ou proteger.

Publicidade





DENÚNCIAS





A PCPR destaca que trabalha constantemente no combate aos crimes contra a mulher, conduzindo investigações, com solicitação de medidas protetivas e efetuando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que ajudem no andamento das investigações.





As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.