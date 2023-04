PCPR apreende dois adolescentes envolvidos no assassinato da travesti Fran, em Londrina

Um dos adolescentes já estava sob a tutela do Estado após ser apreendido em Siqueira Campos por suspeita de participação em outro homicídio. O jovem apreendido nesta segunda disse que não esfaqueou Fran. O outro nega a participação no crime.

Dois adolescentes suspeitos de assassinar a travesti Fran, no conjunto Semíramis Braga, em Londrina, em janeiro de 2023, foram apreendidos nesta segunda-feira (3), por ato infracionário análogo a homicídio. A Polícia Civil cumpriu os mandados de apreensão e internação provisória após investigações da Delegacia de Homicídios de Londrina.

Fran foi esfaqueada em casa, na Rua Maria Sinopoli Francovig, no dia 10 de janeiro e morreu em decorrência do ferimento três dias depois, no HU (Hospital Universitário) de Londrina.





Segundo o delegado de Homicídios, João Reis, embora o crime envolva uma pessoa transgênero, não há indícios de homofobia. O crime teria sido motivado porque Fran emprestava a casa para o consumo de entorpecentes e brigas em decorrência do uso de drogas acabavam atraindo a presença da Polícia Militar, o que atrapalhava o tráfico na região.





Reis disse, ainda, que a travesti era bem estimada pelos moradores do bairro.