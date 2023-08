PCPR desarticula quadrilha que usava dados de terceiros para fazer compras pela internet

A Polícia Civil do Paraná cumpriu nesta quarta-feira (9) nove mandados de busca e apreensão contra possíveis membros de uma organização criminosa criada para aplicar golpes pela internet, em Guarapuava (Centro). Segundo a apuração, os suspeitos abririam contas em bancos digitais com dados de terceiros e utilizavam o crédito fornecido pelas instituições bancárias para adquirir produtos em lojas de comércio eletrônico.





Cerca de 30 policiais participaram da ação, que resultou na apreensão de celulares e computadores.

O delegado Wellington Yuji Daikubara afirma que os indivíduos obtinham os dados de terceiro pela internet. “Com o limite de crédito concedido pelos bancos, efetuavam compras em lojas e-commerce, solicitando que a entrega fosse feita em endereços de Guarapuava ou a retirada em lojas físicas”, diz.





Em 2022, a duas pessoas foram detidas em flagrante no momento em que retiravam produtos em uma loja de departamentos comprados com cartões de terceiros.





Com o aprofundamento das investigações, descobriu-se que outros membros atuavam nas fraudes, além de usarem mecanismos para dificultar suas identificações. As compras feitas pelos suspeitos variavam entre R$ 2 mil a R$ 3,6 mil.





As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos na ação criminosa, bem como para apurar a prática de outros crimes relacionados com as aquisições e movimentações financeiras dos alvos.