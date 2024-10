Policial militar troca tiros com bandidos em tentativa de assalto em Londrina

Uma policial militar do 5°BPM (Batalhão de Polícia Miliitar) trocou tiros com bandidos durante uma tentativa de assalto na zona sul de Londrina na noite de domingo (20).





Segundo a PM, por volta das 20h30, na av. Garibaldi Deliberador, no bairro Tucanos, a vítima estava trafegando com o veículo particular dela quando foi fechada por um Jeep Renegade de cor escura. Dele desembarcou um homem com arma de fogo em punho, a princípio uma pistola, vindo em direção dela e anunciando o assalto.





Ela se abrigou e se identificou como policial militar, mas os suspeitos começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção dela. Houve troca de tiros e os dois bandidos se evadiram.





Durante a intervenção policial, o veículo dela foi atingido no vidro dianteiro do lado direito, do passageiro.





As viaturas, durante diligências, acabaram encontrando o Renegade na rua Orlando Maimone.





O setor de inteligência está acompanhando o caso e apoiando a Polícia Civil nas investigações para a identificação dos envolvidos.