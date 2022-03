PF faz operação em Londrina de combate a fraudes no INSS

Foi deflagrada em Londrina, na manhã desta sexta-feira (11), a operação “Táquions”, cujo objetivo é desmantelar uma organização criminosa que lesava o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) utilizando documentos forjados para obter benefícios fraudulentos. A ação é da PF (Polícia Federal), com apoio do MTP (Ministério do Trabalho e Previdência). Cerca de 28 policiais federais e 05 servidores do MTP estão cumprindo 07 mandados de busca e apreensão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No decorrer das investigações, verificou-se que o grupo atuava há mais de uma década e os prejuízos estimados até o momento seriam de mais de R$ 17 milhões com benefícios obtidos fraudulentamente. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em residências e escritórios de contabilidade vinculados aos principais integrantes do grupo criminoso.

Continua depois da publicidade





A operação leva o nome de “Táquions” em alusão à tentativa do grupo de alterar fraudulentamente registros do passado para obter benefícios junto ao INSS. Os táquions seriam partículas cuja existência ainda não foi comprovada e que teriam a propriedade de se deslocar no tempo, enviando sinais para o passado. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado e formação de organização criminosa, cujas penas máximas somadas chegam a 14 anos de reclusão.





Será concedida entrevista coletiva às 10h na sede da delegacia da Polícia Federal em Londrina, com número restrito de vagas em face das restrições decorrentes da situação de pandemia em vigor (serão admitidos no máximo 02 profissionais por veículo de imprensa, que deverão portar crachá de identificação e observar as medidas de proteção como uso de máscara e manutenção de distanciamento entre os presentes).