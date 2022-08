PM atira e prende homem armado em Alvorada do Sul

Policiais Militares do 30º Batalhão, sediado em Londrina, prenderam um suspeito na noite desta quinta-feira (4), em Primeiro de Maio, durante o cumprimento de um mandado de prisão emitido pela Justiça de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o detido, suspeito de participar de atos criminosos em Primeiro de Maio e Alvorada do Sul, é perigoso e já havia participado de outros tiroteios contra forças policiais.





Na noite de sexta, policiais foram até o local onde receberam denúncias de que o suspeito estaria, mas, ao anunciarem a abordagem, o homem fugiu para os fundos do imóvel, portando uma arma de fogo. Ele desobedeceu a ordem para largar a arma e acabou sendo alvejado pelos policiais, de forma a neutralizar a ameaça.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para prestar socorro, encaminhando-o para o hospital local e, em seguida, para o Hospital Cristo Rei, de Ibiporã, onde permaneceu sob escolta.





Os policiais apreenderam com o suspeito uma pistola calibre 380 carregada e, na residência, uma espingarda com muitas munições.

Ainda de acordo com a PM, o detido tinha contato com receptadores que atuam no comércio local, mas a rede criminosa com qual ele tem envolvimento está sendo desmantelada e a Polícia Militar trabalha em conjunto com a Polícia Civil para identificar outros envolvidos nos crimes.