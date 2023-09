PM forma mais de 300 soldados; 82 devem ficar em Londrina

A formatura do curso de formação de praças Policiais Militares - Turma 2022/2023 ocorreu em uma solenidade na manhã desta quarta-feira (13) no ginásio Moringão em Londrina.





Dos novos policiais formados, 50 devem reforçar o 5º batalhão da PM e 32 são para o 30° BPM. Londrina conta com dois batalhões da PM. O 5º BPM, mais antigo, é responsável por quase toda a área urbana de Londrina, além de áreas rurais e de Tamarana. Já o 30º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo e segurança da região Norte de Londrina e seis municípios da região: Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Ibiporã, Jataizinho, Primeiro de Maio e Sertanópolis.

Publicidade

Publicidade





"Hoje é um dia muito feliz aqui para a região de Londrina, para o Comando Regional, para a Polícia Militar. Nós estamos entregando para a nossa sociedade 362 novos policiais e, com esse efetivo, nós vamos conseguir atender toda a população aqui do Norte e Norte Pioneiro", comenta o tenente-coronel Jefferson Luís de Souza, comandante do 2ºCRPM (2º Comando Regional da Polícia Militar). O grupamento, com sede em Londrina, é responsável por coordenar os trabalhos da corporação em todo o Norte do Paraná.





"Então, em todos os municípios, nós vamos estar com policiamento para dar a segurança para a população, para que a população sinta a presença da Polícia Militar. E essa presença dos policiais vai garantir o reforço em toda a segurança", destaca.

Publicidade





Logo após a solenidade, nesta manhã, os soldados já seriam encaminhados para o trabalho regular na PM. "Eles já estavam sendo empregados no estágio operacional e agora, efetivamente, como soldados de primeira classe, soldados formados, eles vão na continuidade desse trabalho", detalha o tenente-coronel.





Entre os 82 policiais que ficam em Londrina, Souza afirma que "nós fizemos uma redistribuição, porque nós temos policiais mais antigos que estiveram em outras cidades que hoje vão retornar para casa. O 5º Batalhão vai estar recebendo 50 policiais com esse remanejamento e mais 32 para o 30º BPM".





Ainda conforme o tenente-coronel, "o governo do Estado tem investido maciçamente na segurança pública, tem investido em armamento, em equipamento, em viaturas. Então, há uma reestruturação completa. Temos o projeto Falcão, que foi lançado recentemente, que é um apoio operacional muito grande aqui para a nossa região com o emprego do helicóptero, com alta tecnologia. É um investimento maciço do governo do Estado e vem colaborar com a Polícia Militar para que ela possa realmente, dentro de um planejamento, dentro de um análise situacional, empregar o policiamento da melhor forma possível", finaliza.