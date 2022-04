PM mata suspeito de envolvimento com ataque em Guarapuava

Um jovem de 20 anos foi morto em confronto com a PM (Polícia Militar) em Guarapuava (Centro), na manhã de quarta-feira (27). A polícia investiga se a vítima tinha ligação com o ataque de um quadrilha à cidade no último dia 17.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





LEIA MAIS: Paraná vai intensificar força-tarefa que investiga ataques criminosos em Guarapuava





Continua depois da publicidade

PM que morreu após ataque em Guarapuava é homenageado em Londrina e no Paraná





Comandante do 16º BPM de Guarapuava é transferido três dias após ataque





De acordo com a PM, o confronto aconteceu no interior de uma casa, no bairro Vila Bela. O jovem usava tornozeleira eletrônica e seria membro de uma organização criminosa. Ainda segundo o relatório da polícia, ele portava um fuzil Colt de calibre 556 e teria colocado um cão de grande porte para tentar barrar a entrada dos policiais no terreno.

Continua depois da publicidade





Durante o confronto, o homem teria sido alvejado. Conforme a PM, o atendimento médico foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local.





Em nota, a PM afirmou que "estão sendo apurados indícios de ligação com o ataque ocorrido em Guarapuava no último dia 17/04". Na ocasião, uma quadrilha bloqueou os acesso à cidade e atacou o 16° Batalhão de Polícia Militar, enquanto tentava assaltar uma transportadora.