PM prende dois suspeitos de assalto a agência bancária no litoral do Paraná

A Polícia Militar do Paraná prendeu, na madrugada desta segunda-feira (2), dois suspeitos de participação no assalto a uma agência bancária de Paranaguá, no litoral paranaense.







A equipe policial foi acionada, por volta das 2h, após funcionários de uma empresa de monitoramento informarem que um assalto estava acontecendo na agência bancária, na Praça Fernando Amaro, no Centro Histórico, e que os vigilantes foram rendidos por três criminosos e feitos reféns.

Publicidade

Publicidade





Ao chegarem no local, os policiais conversaram com os vigilantes e entraram em contato com o Centro de Monitoramento da Guarda Municipal de Paranaguá solicitando imagens da região.





Os guardas então informaram que os suspeitos fugiram em um veículo Fiat Uno e seguiam em alta velocidade, furando os semáforos, pela Avenida Ayrton Senna, no sentido do bairro Serraria do Rocha.

Publicidade





Com posse dessas informações, os policiais iniciaram buscas na região e localizaram o carro dos suspeitos no cruzamento das ruas José Cadilhe e Guanabara.





Um dos ocupantes pulou do veículo em movimento e os outros dois suspeitos, de 18 e 48 anos, foram presos.

Publicidade





No veículo foram encontrados um simulacro de fuzil, ferramentas utilizadas no assalto, um cofre e mais de R$ 96 mil em espécie.





“Tão logo fomos acionados para a ocorrência já fomos para o local fazer todos os levantamentos, pegar as características dos suspeitos e iniciar as buscas na região. Com o apoio da Guarda Municipal de Paranaguá, localizamos o veículo e identificamos os assaltantes. Frustramos a fuga e predemos os envolvidos”, afirmou o capitão Edízio Marçal de Souza Júnior, comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar do 9º Batalhão da PMPR.





Os suspeitos, os equipamentos e o dinheiro foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Paranaguá para os procedimentos cabíveis.