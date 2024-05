Polícia abre investigação criminal sobre morte de Matthew Perry

Matthew Perry morreu no sábado, 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Quando as autoridades chegaram à sua casa em Los Angeles às 16h, encontraram-no inconsciente em sua banheira de hidromassagem.

O relatório toxicológico indicou que o ator morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina". "Com os altos níveis de cetamina encontrados em suas amostras de sangue, os principais efeitos letais seriam tanto da superestimulação cardiovascular quanto da depressão respiratória", dizia o documento.

Uma investigação criminal está em andamento, conduzida pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. As informações foram divulgadas pela Variety.

A morte de Matthew Perry , o Chandler de "Friends", em outubro do ano passado, está sendo investigada criminalmente.

O QUE DIZEM ESPECIALISTAS





Cetamina é um anestésico que passou a ser usado como terapia alternativa para ansiedade e depressão, segundo o New York Times. Porém, a agência FDA (Food and Drug Administration) divulgou em outubro um relatório que alerta sobre os perigos do tratamento, além da possibilidade de a substância causar transtornos psiquiátricos.



Morte de Matthew Perry mostra que tratamento exige cuidados. "Fazer a anestesia sozinho e autoadministrar doses nunca foi um bom negócio e nem a coisa certa", concluiu o médico anestesista Tiago Gil.



Substância deve ser aplicada por anestesistas e em ambiente hospitalar. "É preciso contar com um médico que tenha experiência com a substância, para que ele possa tomar decisões por quem não estiver em condições de tomá-las", seguiu especialista