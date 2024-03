Polícia apreende 33 mil cigarros eletrônicos e 24 mil celular em caminhão em Rolândia

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), e agentes da Receita Federal apreenderam, na tarde desta quinta-feira (14), celulares e cigarros eletrônicos contrabandeados do Paraguai. A apreensão aconteceu na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Durante uma operação, os policiais e os agentes abordaram um caminhão Iveco com placas de Campinas/SP. O motorista informou que o veículo carregava peças automotivas e seguia de Foz do Iguaçu/PR até Guarulhos/SP.

Mesmo após a apresentação da nota fiscal das mercadorias, os policiais e os agentes foram verificar a carga. Foi nesse momento que encontraram, no baú do caminhão, produtos contrabandeados do Paraguai sem a devida comprovação fiscal.





O motorista não foi preso, mas as mercadorias e o caminhão foram apreendidos e encaminhados ao pátio da Receita Federal em Londrina.





No total, foram apreendidos cerca de 24 mil celulares, mais de 33 mil celulares eletrônicos, além de 43 iPads, 18 MacBooks, seis Apple Pencils, 11 Smartwatches da Apple, sete Airpods e 54 In xPlus.





Os policiais e os agentes da Receita Federal estimam que a carga vale cerca de R$ 5 milhões.