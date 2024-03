Polícia apreende mais de seis mil maços de cigarros contrabandeados em Arapongas

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) apreenderam, na tarde desta segunda-feira (25), mais de seis mil maços de cigarro contrabandeado na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





A apreensão aconteceu durante uma operação de fiscalização na rodovia quando os agentes avistaram um Renault Logan com um dos faróis queimados e decidiram fazer a abordagem.

O condutor do veículo foi identificado e, nesse momento, os policiais já conseguiram ver uma série de pacotes de cigarro de marca estrangeira no interior do veículo. O restante da carga estava no porta-malas.





O homem foi preso pelo crime de contrabando e foi encaminhado para a sede da PF (Polícia Federal) em Londrina, juntamente com o carro e com os cigarros apreendidos.