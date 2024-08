Polícia Científica do Paraná participa de ação para identificar pessoas desaparecidas

A Polícia Científica do Paraná vai participar, de 26 a 30 de agosto, da Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas. A ação será coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no âmbito da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), em parceria com as secretarias estaduais.





O objetivo é aumentar o número de perfis genéticos coletados e, consequentemente, a chance de identificação de pessoas desaparecidas.



“Este procedimento (coleta de material genético) é crucial, pois aumenta significativamente as chances de localização e identificação destas pessoas, utilizando métodos científicos avançados”, disse o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki.





“É vital que as famílias procurem as unidades da Polícia Científica para realizar essa coleta. Essa colaboração não só fortalece a eficácia das investigações, mas também representa um passo essencial na busca por respostas”.

A coleta deve ser feita preferencialmente por familiares de primeiro grau, como pai e mãe biológicos, filhos biológicos (neste caso, o outro genitor também deve fazer a coleta a fim de comparação), e irmãos biológicos (filhos do mesmo pai e da mesma mãe).





PELO MENOS DOIS FAMILIARES

Recomenda-se a coleta de amostras de, pelo menos, dois familiares para aumentar a precisão e a chance de identificação. Além disso, é importante que o material genético seja inédito, ou seja, que o familiar não tenha feito outra coleta de DNA anteriormente.







A pessoa com um familiar desaparecido e que já teve que realizar a coleta em outro momento não precisa fazer o procedimento novamente, pois o material colhido anteriormente permanece guardado no banco de perfis genéticos e pode ser usado novamente.





