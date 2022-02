Polícia Civil dá dicas para não cair no "golpe do aluguel"

Com a proximidade do feriado prolongado de Carnaval, a procura por imóveis para aluguel aumenta muito, principalmente no Litoral. Por isso, a Polícia Civil do Paraná dá dicas para que os cidadãos evitem cair em golpes, comuns nessa época do ano.

Segundo a polícia, os golpistas costumam chamar a atenção das vítimas com ofertas de preços muito baixos para aluguel de casas, quartos e apartamentos nas praias. Os estelionatários geralmente simulam uma grande procura pelo imóvel, o que induz o "cliente" a fechar a negociação rapidamente.

Após a vítima demonstrar interesse, o golpista envia fotos, vídeos e fornece informações que garantem uma suposta credibilidade à negociação. O golpe se efetiva quando a pessoa deposita o valor de sinal para pagamento da locação, que varia entre 10% e 50% do valor contratado. Segundo a polícia, a vítima só percebe que caiu em um golpe quando chega no local e descobre que o imóvel não existe, ou que já está locado para outra pessoa.





O coordenador do programa Verão Paraná Viva a Vida pela Polícia Civil no Litoral, delegado Gil Tesseroli, orienta os paranaenses a buscarem locais confiáveis para fechar o negócio. “A Polícia Civil alerta para que quando a pessoa tiver interesse em fazer uma locação pela internet, busque por anúncios com referência de locais, ou diretamente em imobiliárias que possuam credibilidade no mercado”, explica.





Para inibir este tipo de crime, a Polícia Civil intensificou as investigações antes mesmo do início do verão, quando muitas pessoas já começavam procurar por imóveis para as férias de final de ano. Entre o dia 10 de dezembro de 2021 e 20 de fevereiro de 2022, a polícia já registrou 38 boletins de ocorrência envolvendo este delito no Litoral paranaense.

A orientação para quem cair no "golpe do aluguel" é procurar uma Delegacia de Polícia Civil para fazer a denúncia e registrar o Boletim de Ocorrência. Segundo o delegado, é importante levar à polícia tudo o que foi objeto da negociação, como conversas por mensagens, imagens e comprovantes de depósitos, para que a equipe policial possa identificar e buscar os criminosos. “Nós estamos desde antes do início do Verão Paraná investigando essas quadrilhas, e para a Polícia Civil é muito importante ter o registro dos fatos para que possamos aprofundar a investigação”, reforça.





De acordo com a Polícia Civil, o golpe se enquadra no crime de estelionato, previsto no Artigo 171 do Código Penal Brasileiro e caracterizado por obtenção de vantagem ilícita para si ou para outra pessoa em prejuízo alheio, mediante fraude. A pena prevista é de multa, além de reclusão de um a cinco anos.