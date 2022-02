Melhorias trazem movimento ao Lago Cabrinha em Londrina

Faz um mês que Silvio Lino da Silva investiu em uma Kombi para vender água de coco e caldo de cana, às margens do Lago Cabrinha, na zona norte de Londrina. Segundo ele, “a tendência é que o movimento melhore a cada final de semana. Com as mudanças que estão acontecendo, está parecendo o Lago Igapó (na região central). Tem muita gente aproveitando os sábados e domingos por aqui”, comenta.

A presença de famílias no espaço de lazer tem sido um "termômetro" para a Prefeitura Municipal a respeito das benfeitorias que vêm sendo realizadas desde 2020, como o desassoreamento do lago, iluminação em LED e reforma dos parquinhos e pista de caminhada.

Para quem mora na região há 40 anos como Cleonice Cardoso, o Lago Cabrinha voltou a ser uma opção de lazer. “A gente foi deixando de vir por conta da sujeira, do mato alto, da insegurança. Faltava tudo e agora é animador ver que este lugar vem sendo cuidado. Hoje tem até vendedores por aqui e viemos aproveitar a sombra das árvores. Só acho que poderiam ser instalados mais bancos”, diz Cardoso, na companhia da família.





No ano passado, a área recebeu o letreiro “Eu Amo Londrina”, reconhecendo o local como um grande ponto turístico de Londrina, em especial da região norte. No mesmo período, começaram os trabalhos de recuperação da nascente do Cabrinha, com o rearranjo de rochas basálticas e plantio de vegetação, formando uma barreira de contenção para reduzir a velocidade da água das chuvas. Também foram colocadas pedras com o intuito de formar pequenas piscinas escalonadas para evitar problemas como inundações e deslizamentos de terra.







