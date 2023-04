Polícia Civil deflagra operação contra organização criminosa no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (18), para cumprir 19 ordens judiciais contra organização criminosa ligada a homicídios ocorridos em Curitiba.





Dentre as ordens judiciais estão oito mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão.

Publicidade

Publicidade





De acordo com as investigações, os principais alvos são ainda responsáveis por recrutar adolescentes para cometerem os crimes.





CRIMES

Publicidade





Um dos crimes aconteceu dia 29 de março de 2022, no bairro Tatuquara, em Curitiba. A vítima, Reginaldo Rodrigues da Silva, foi morta a facadas.





A motivação está ligada a uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Após o crime, adolescentes tentaram atear fogo contra o corpo de Silva.





O segundo crime apurado aconteceu no dia 24 de abril, no mesmo bairro. Na ocasião, José Rodrigo Correia, foi levado até o trilho do trem e morto com disparos de arma de fogo.





Conforme apurado, o crime foi motivado por disputas entre traficantes.