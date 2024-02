Polícia Civil desmantela quadrilha acusada de traficar animais silvestres no Paraná e em Santa Catarina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26) para cumprir 24 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de animais silvestres e exóticos em todo o País. São 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão.





A ação acontece simultaneamente nas cidades de Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Matinhos, Colombo, Campina Grande do Sul, no Paraná e em Joinville, em Santa Catarina.

A operação conta com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Científica, do IAT (Instituto Água e Terra), da Prefeitura de Curitiba e do Criadouro Onça Pintada.





As investigações começaram em junho de 2023 para apurar o tráfico desses animais em todo o território nacional e apontaram que os criminosos chefiavam 27 grupos de aplicativos de mensagens destinados exclusivamente a esse comércio ilegal, além de integrarem dezenas de outros grupos que continham mais de 20 mil membros, com conexões internacionais no Paraguai e Venezuela. Também eram usadas as redes sociais. Os envios eram feitos pelos Correios e aplicativos de entregas.





O recebimento dos valores da atividade criminosa era por meio contas bancárias de laranjas, inclusive de pessoas que já morreram. Dentre os crimes investigados estão tráfico de animais, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro.