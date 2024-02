Homem esfaqueia irmão, vai até hospital para ameaçá-lo de morte e acaba preso em Mauá da Serra

Um homem foi preso por ser acusado de esfaquear o próprio irmão em Mauá da Serra (Região Metropolitana de Londrina) na manhã deste domingo (25).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe foi acionada após um hospital do município relatar a chegada de um paciente esfaqueado. Na instituição de saúde, o homem foi atendido pelo médico, que identificou um corte em sua panturrilha direita.

Os policiais conversaram com a vítima, que disse ter sido agredido por seu irmão, que estava embriagado e possivelmente sob o efeito de drogas. Ambos entraram em luta corporal após uma discussão e a vítima acabou ferida.





No hospital, no momento em que a equipe estava aguardando o médico terminar os procedimentos de primeiros-socorros, o irmão da vítima apareceu e disse que iria matar o homem.





Os policiais, então, abordaram o suspeito, que tinham duas facas nas mangas de sua blusa. O acusado ameaçou os agentes, dizendo que ia matá-los, e precisou ser contido com um bastão, o que causou um corte em sua cabeça.





O suspeito foi algemado e preso. Ambos os irmãos foram encaminhados para a Delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná) de Marilândia do Sul para os procedimentos.