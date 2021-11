Polícia Civil faz operação contra envolvidos com tráfico e homicídios em Ibiporã

A Polícia Civil de Londrina deflagrou, nesta quinta-feira (11), uma operação contra criminosos com envolvimento com o tráfico de drogas e também assassinatos que aconteceram em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) recentemente. Ao todo foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

A ação contou com o apoio de cães farejadores e equipes do Cope (Centro de Operações Policiais Especiais) e do grupo de elite Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial), que vieram de Curitiba.



Entre os materiais recolhidos estão drogas e celulares, que serão periciados pelo setor de inteligência da Civil.





“As investigações já apontavam o envolvimento dos alvos com o tráfico de drogas. Por isso, engendramos essa operação, objetivando apreender materialidade para a apuração que é conduzida por Ibiporã em relação a homicídios. Também tínhamos a expectativa de apreender drogas e armas de fogo”, explicou Amarantino Ribeiro, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial.







Todos os mandados foram cumpridos na região norte de Londrina. Um rapaz de 19 anos foi preso e um rapaz de 17 apreendido em flagrante durante as buscas. Os dois são irmãos.

No endereço, em uma mata, a polícia encontrou cerca de 300 porções de maconha, além de pinos de cocaína, prontos para a venda, o que caracteriza tráfico de drogas.







