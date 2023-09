Polícia Civil incinera 5 toneladas de maconha em Porecatu

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) incinerou cinco toneladas de maconha, nesta terça-feira (19), em Porecatu, na região Norte do Estado. Os entorpecentes foram apreendidos no dia 13 de setembro, durante ação realizada pela PCPR e PRF (Polícia Rodoviária Federal) , no mesmo município.





“Em conjunto com a PRF, abordamos um caminhão e localizamos cinco toneladas de maconha em um compartimento oculto do veículo. Estima-se que o prejuízo causado ao crime organizado ultrapassa o valor de R$ 1 milhão ”, afirma o delegado da PCPR Elisandro Correia.

A incineração foi acompanhada pela autoridade policial local, representantes da Vigilância Sanitária e Ministério Público.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia. (As informações são da PCPR)