Polícia Civil prende motorista que causou acidente que matou primas em Sabáudia

Após a prisão, o homem foi interrogado e confirmou à Polícia Civil que estava embriagado no momento do acidente. Conforme aponta o delegado, o condutor esteve em uma festa em uma chácara em Sabáudia entre 12h e 20h daquele sábado. "O evento terminou às 17h, mas ele continuou lá com algumas outras pessoas e, segundo o depoimento, ingeriu álcool ao longo de toda a festa."

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta terça-feira (19), o motorista de 51 anos apontado como responsável por causar o acidente que matou duas jovens, de 22 e 27 anos, na PR-218, em Sabáudia (Região Metropolitana de Londrina), no dia 9 de setembro .





A PCPR apurou, também, que o Chevrolet Omega apresentava pendências. Segundo Camargo, o condutor não pagava os impostos do veículo desde 2012. Além disso, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa há cerca de dois anos.





"Pelas informações que apuramos, dá para perceber que o homem não estava muito preocupado em seguir as leis. Também vimos que, no momento do acidente, ele estava dirigindo em uma velocidade muito acima do indicado para o local", explica o delegado.





Os policiais civis da delegacia de Arapongas, durante as investigações iniciais, refizeram o trajeto percorrido pelo homem desde o momento em que deixou a chácara até a hora da colisão com o carro ocupado pelas jovens. Segundo Camargo, a pista não apresentava irregularidades.





Além do motorista, o Chevrolet Omega era ocupado por outros dois passageiros, de 26 e 53 anos. Com o impacto, o jovem quebrou uma das pernas e o homem mais velho teve fraturas no tórax. O condutor que foi preso quebrou duas costelas e teve uma lesão no calcanhar. Todos foram encaminhados ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber atendimento.