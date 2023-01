Polícia Civil investiga morte de menino de oito anos que caiu de prédio em Londrina

A morte do menino de oito anos que caiu do terceiro andar de um prédio no Centro de Londrina no último sábado (21) é investigada pela PC (Polícia Civil). Um inquérito foi instaurado pelo 5º DP (Departamento Policial) para averiguar se houve negligência por parte do pai.





A criança, que morava com a mãe em Apucarana, estava passando final de semana no apartamento de seu pai, localizado na rua Borba Gato, na região central da cidade.

De acordo com testemunhas, a criança estava escovando os dentes próximo a uma janela quando se desequilibrou. Uma vizinha relatou ter visto o menino no local minutos antes da queda.







O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado e o menino foi levado ao Hospital Evangélico para receber atendimento médico. Apesar disso, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na instituição de saúde.



O corpo da criança de oito anos foi sepultado na manhã desta segunda-feira (23), em Apucarana. A Prefeitura do município, por meio de nota, lamentou o falecimento do menino, que estava matriculado na Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco.





“Recebemos com muita tristeza a notícia do acidente trágico que vitimou o estudante João Davi. Nós estamos em oração pela família dele, pois somente Deus poderá trazer consolo aos seus corações. De maneira especial, desejamos nossos sinceros sentimentos aos pais do garoto, Janaína e Marcelo,” disse Junior da Femac, prefeito da cidade.





A diretora da escola na qual a criança estava matriculada, Sílvia Licheski, destacou que a característica mais marcante do estudante era a alegria. “Ele era um menino maravilhoso, educado, inteligente, amoroso, que se preocupava muito com os amigos e estava sempre disposto a ajudá-los. O sorriso largo no rosto era o principal traço da sua personalidade,” afirmou.





Segundo João Reis, delegado titular de Homicídios, o caso será investigado pelo 5º DP porque não há, até o momento, indícios de um crime.