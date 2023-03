Polícia Civil prende dois suspeitos por estupro de vulnerável em Sarandi

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) deflagrou uma operação, nesta quinta-feira (23), com o objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de estupros de vulneráveis, em Sarandi, região Norte do Estado.





Um homem, de 44 anos, foi preso por cumprimento de mandado condenatório, e o segundo indivíduo, de 51, foi preso temporariamente.

Publicidade

Publicidade





CRIMES





Conforme o delegado da PCPR William Araujo, o homem, de 44, foi condenado há 16 anos de reclusão por abusar da própria enteada, de 8, em Coronel Vivida, em 2013.

Publicidade





“Ele teria praticado o crime por cerca de um ano, enquanto a mãe da vítima saia para trabalhar. A família descobriu apenas em 2017, quando a criança contou sobre os abusos a uma professora”, complementa Araujo.





O delegado ressalta ainda que o homem fugiu para Sarandi, abriu uma empresa e casou com outra pessoa. Ele foi encaminhado à cadeia pública do município.

Publicidade





Já o investigado, de 51, é suspeito de abusar sexualmente a própria sobrinha, de 16, em Sarandi. O crime foi denunciado à PCPR no dia 10 de março, após a vítima descobrir que estava grávida no momento do parto, ocorrido no dia 7 do mesmo mês.





“Apuramos o fato e, em depoimento, a adolescente alegou que o homem a obrigava tomar cerveja e depois levava para seu quarto, obrigando-a ter relações sexuais com ele. Continuamos as investigações a fim de esclarecer por completo o fato”, destaca.





DENÚNCIAS





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra estupro de vulnerável. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.