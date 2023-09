Em Londrina, Polícia Federal prende pastor acusado de armazenar imagens de abuso infantil

A PF (Polícia Federal) de Londrina deflagrou nesta sexta-feira (22) a operação Sepulcro Caiado 2, de combate a crimes relacionados ao abuso sexual infantil.





A ação faz parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil na cidade e também na região.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão num imóvel no jardim Padovani, na zona norte. Durante a busca, os policiais localizaram no celular do investigado compartilhamento e armazenamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantil.





O homem, um pastor de 48 anos, e que não possuía antecedentes criminais, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal. Além do celular do preso também foi apreendido um notebook que passará por perícia.