Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Assaí

Polícias do PR, SP e GO cumprem 21 mandados contra quadrilha que furtava prédios de luxo no Paraná

Nesta terça-feira (15) a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a PCGO (Polícia Civil de Goiás) e a PCSP (Polícia Civil de São Paulo) estão nas ruas para cumprir 21 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos em prédios.