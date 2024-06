Polícia Civil prendeu homens que invadiram casa em Ibiporã e ameaçaram idosa de 75 anos

Em uma ação coordenada pela Delegacia de Ibiporã, a equipe policial conseguiu identificar e prender o principal suspeito envolvido no roubo agravado ocorrido na residência da senhora, de 75 anos, no Jardim Beltrão. O crime foi cometido no dia 24 de março de 2024, por volta das 17h48.





Os autores, encapuzados e armados com faca, invadiram a residência e submeteram a vítima a graves ameaças, levando diversos bens, incluindo televisores e um cartão bancário. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança próximas, que capturaram imagens dos suspeitos no local do crime.





A investigação, conduzida pela equipe de Ibiporã, levou à identificação de W. J. C. O 20 anos (Teve decreta cautelar de tornozeleira eletrônica por ser primário) e R.F. B 22 anos foi preso no dia de hoje como os principais envolvidos no crime. A confirmação veio após análise de filmagens e relatos de testemunhas. Um terceiro indivíduo, ainda não identificado, também participou do roubo, e as investigações continuam para idenficá-lo.





Em nota, a Polícia Civil de Ibiporã informou que 'reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade e continuará trabalhando intensamente para elucidar crimes e garantir a justiça. A colaboração da população, através de denúncias anônimas, é fundamental para o sucesso das operações'. O Telefone para denúncia em Ibiporã é o 3258-2004.