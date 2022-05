Polícia Federal deflagra Operação Cannabis Furari em Londrina e região

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12) a Operação Cannabis Furari, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pelo roubo de um caminhão carregado com aproximadamente 1.500 kg de maconha ocorrido em 10/11/2021.



Segundo a corporação, foram mobilizados 40 policiais federais que cumprem 23 mandados judiciais expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Maringá (Noroeste), dos quais 10 de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva, em Maringá, Umuarama (Noroeste), Sarandi (Região Metropolitana de Maringá) e Londrina.

Ainda conforme a PF, a ação é derivada da Operação Acesso Soturno, deflagrada em 09/12/2021, que apurava o roubo à casa de uma servidora da Justiça Federal de Maringá. No decorrer das investigações, detectou-se o roubo do veículo com entorpecente e a posterior revenda da droga pelos mesmos autores.





O nome da operação faz referência à subtração do entorpecente e ao nome científico da droga.





Caso confirmada a hipótese criminal, os investigados podem responder pelos crimes de roubo agravado, tráfico de drogas, organização criminosa, furto e adulteração veicular. As penas máximas, somadas, podem chegar a 45 anos de prisão.

Trata-se da segunda operação decorrente da Acesso Soturno. Em 03/05/2022, foi deflagrada a Operação Século, que visava responsabilizar o mesmo grupo criminoso pelo roubo de outro caminhão, mas carregado de cigarros de origem estrangeira. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva.