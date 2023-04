Polícia fez seis apreensões e um internamento de adolescente em 3 semanas

Desde o dia três de abril, a Polícia Civil em Londrina cumpriu seis mandados de busca e apreensão e fez um internamento contra adolescentes que planejavam ataques em escolas ou publicavam boatos para apavorar alunos e famílias. Somente na última quinta-feira (20) foram três apreensões de materiais relacionados a três jovens diferentes.





Na casa de um deles os investigadores recolheram celular, notebook e um punhal, que foi entregue pela própria mãe, que já havia recolhido o objeto. Este adolescente estava ameaçando os estudantes no colégio. Em outra residência foi apreendido o telefone de um adolescente que tinha relação com o rapaz que foi internado no Cense (Centro de Socioeducação de Londrina) no início de abril. Os materiais recolhidos passarão por perícia.

De acordo com o titular da delegacia do Adolescente, as operações são para inibir qualquer ato criminoso e desencorajar eventuais outras ações. “A Polícia Civil atua de forma muita enérgica nesses casos, com o apoio incondicional do Ministério Público e do judiciário, que foram muito céleres no deferimento dessas medidas, para que pudéssemos coletar provas para os procedimentos que estão em andamento, bem como inibir que esses atos aconteçam”, destacou o delegado Willian Douglas Soares.





O delegado também ressaltou que os pedidos de internação de adolescentes são considerados medidas extremas. “A internação é cuidadosa e necessita de maiores elementos, até para que o judiciário possa definir com mais segurança. Isso, obviamente, não é descartado, mas passa por uma análise criteriosa”, explicou.





