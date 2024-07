Polícia investiga incêndio em restaurante como estelionato; proprietário nega envolvimento

Desde janeiro, o caso esteve sob o comando do delegado Bruno Trento, do 5° Distrito da Polícia Civil, que colheu depoimentos de testemunhas e ex-funcionários. Jesus afirma que não foi ouvido por Trento, "apenas por um escrivão".

O delegado ressalta que as investigações estão em estágio inicial, mas que um fato em específico levantou suspeitas sobre o suposto golpe: o alarme do estabelecimento foi desligado para o incendiário entrar. Soriani ainda informou que o veículo corsa de cor prata e sem placa, que foi gravado saindo do estabelecimento em alta velocidade, ainda não foi identificado.

A delegacia de estelionados de Londrina deu sequência às investigações sobre o incêndio no restaurante de temática medieval Mellwic, ocorrido em 3 de janeiro, na zona sul do município. De acordo com o delegado Edgard Soriani, há indícios de golpe do seguro. Um dos proprietários do restaurante, Ricardo Willian de Jesus aponta que há fatos não veiculados e que a polícia está "supostamente sendo parcial".





Um ex-funcionário, que pediu para não ser identificado, relatou à reportagem acontecimentos do dia a dia na Mellwic. Segundo ele, algumas atitudes de Jesus são passíveis de questionamento. O ex-funcionário afirma que viu uma impresora 3D, de alto valor, sendo retirada do local dias antes do incêndio acontecer.





Ele também confirma que todos os funcionários receberam folga um dia antes do incêndio, o que não era esperado. "Vi com estranheza, pois, se até no dia 25 de dezembro ele insistiu para abrir, por que fechar de repente no dia 2? No dia 3, acordei com a notícia do incêndio", conta.

Publicidade





O proprietário da Mellwic confirmou à reportagem que a impressora 3D foi retirada do local "porque o trabalho da impressora terminou no restaurante" e por "ocupar duas vagas no estacionamento".





Ele ainda diz que o equipamento pertence a outra empresa, a qual ele também é dono. Quanto à data de retirada, ele discorda do ex-funcionário, limitando-se a dizer que foi "tempos antes".

Publicidade





Jesus também explica a folga dada aos funcionários no dia 2 de janeiro. "O gerente me mandou uma mensagem no dia 1° de janeiro, dizendo que ele e mais alguns não iriam trabalhar no dia 2. Eu discordei da fala dele", argumenta.





No mesmo dia da folga, o restaurante foi furtado. O proprietário, então, registrou um BO (Boletim de Ocorrência), denunciando a ausência de eletrônicos e insumos. Ao presenciar a situação, ele afirma ter passado mal.

Publicidade





"Cheguei à empresa por volta de 12h e não havia nenhum funcionário. Quando entrei, percebi que tinha algo de errado. A porta estava arrombada e diversos itens haviam sumido", relembra.





Jesus ainda acusa o seu ex-gerente de desrespeitar os comandos dados pelo advogado da empresa após o furto. Segundo ele, o advogado deu uma ordem expressa para o gerente não ir ao restaurante naquele dia, o que, segundo ele, não foi obedecido.

Publicidade





A reportagem procurou o ex-gerente, mas ele não repondeu aos contatos.